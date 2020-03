MALPENSA – Alitalia chiude tutte le linee da Malpensa, ne restaranno in funzione alcune da Linate. Questa la decisione, presa domenica pomeriggio, della compagnia di bandiera per l’emergenza Coronavirus. Si attende l’arrivo del volo da New York domattina, e poi sarà interrotta l’attività a Malpensa.

Al contempo la compagni ha disposto un ridimensionamento dei voli da e per gli aeroporti di Milano Linate e Venezia. Il tutto sino al 3 aprile. Nel dettaglio, da Milano Linate verranno effettuati da lunedì solo voli nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma Fiumicino. Da Milano Malpensa, sempre da domani 9 marzo, sarà sospesa l’attività, quando sarà atterrato il volo proveniente da New York, AZ605, che dovrebbe atterrare alle 10.40. La riduzione dei voli su Malpensa sta avendo un notevole impatto economico anche sul Saronnese, per via dell’indotto (bar, hotel, ristoranti).

(foto: un aereo della compagnia di bandiera italiana, Alitalia)

