Coronavirus, lettera aperta dell’Universal Solaro ai tesserati sullo stop totale

SOLARO – Anche l’Universal Solaro calcio, che oltre alla formazione maggiore in Promozione conta un ampio settore giovanile, si rivolge ai tesserati, con una lettera aperta del consiglio direttivo per soffermarsi sulle misure per contrastare la diffusione del Coronavirus e sullo stop di ogni attività al centro sportivo di via Berlinguer, così come in tutte le altre strutture sportive del paese.

A seguito delle ultime notizie in merito all’emergenza e al diffondersi del virus Covid-19, l’Universal Solaro, viste anche le disposizioni del consiglio dei Ministri ed in ambito locale del sindaco Nilde Moretti e con l’unico fine di tutelare i nostri atleti, ribadisce che le attività sono sospese fino a nuove comunicazioni. In questo momento tutelare al massimo i nostri ragazzi va altre qualsiasi obiettivo sportivo. Con la speranza di tornare presto in campo.

(foto: un collaboratore dell’Universal Solaro mostra il cartello che annuncia la chiusura del centro sportivo di via Berlinguer)

08032020