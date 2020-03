SARONNO – Giornata della donna, nessun evento pubblico per l’emergenza Coronavirus, ma l’Atelier del canto di Saronno ha voluto comunque offrire un concerto, seppure “virtuale”.

“Da una Lombardia fiera ma inginocchiata da questa temibile ondata di Coronavirus, abbiamo pensato di farvi un piccolo regalo, un “concerto” virtual-contingentato tenuto a distanza, ma cuore-a-cuore, con le voci di alcuni dei nostri allievi ed allieve” annunciano dall’Atelier.



Che proseguono: “Vi raccontiamo la storia: oggi, 8 marzo, Atelier del canto avrebbe dovuto tenere due concerti, ospiti del Comune di Saronno e del Comune di Cermenate. Chiaramente e ragionevolmente, sono stati annullati. Ma non ci siamo arresi: con i nostri mezzi casalinghi e una passione che abbatte i muri, abbiamo raccolto tutte le nostre performance e le abbiamo unite in questo bouquet virtuale, che speriamo possa raggiungervi in tanti, specialmente coloro che in questo momento si sentono più soli, affranti e spaventati. In onore della Giornata internazionale della donna, il nostro lavoro di ricerca del repertorio è stato finalizzato alla scelta di brani scritti – parole e musica – esclusivamente da donne: la volontà è proprio quello di far emergere, valorizzare e conoscere il lavoro di queste cantautrici, tra cui ci sono anche Anna Savini e Cheriach Re, due nostre allieve che hanno registrato una loro composizione inedita. W le donne!”

Hanno cantato: Aurora Garofalo, Anna Savini, Rebecca Fusetti, Cheriach Re, Antonio Lo Bianco, Sara Monti, Daniela Pessotto, Emily Cooper, Elena Corengia, Erica Bonetti, Daniela Ronchetti.

