CERIANO LAGHETTO – La Lega di Ceriano Laghetto ha regalato la mimosa alle donne del paese, ed in questi giorni di emergenza Coronavirus l’ha fatto con modalità del tutto inedite.

“La Lega Ceriano Laghetto – spiegano i militanti locali del Carroccio – come tradizione ormai da tredici anni, ha regalato la mimosa per l’8 marzo. Quest’anno in modalità itinerante per evitare ogni tipo di assembramento, abbiamo deciso di fare una bella biciclettata per vie del paese e per la campagna cerianese. Oltre alla mimosa si è fatta anche sensibilizzazione: abbiamo distribuito un volantino utile contenenti le misure igenico-sanitarie da seguire per combattere il coronavirus!” A mobilitarsi sono stati dunque gli attivisti della Lega cerianese, compreso il vicesindaco Dante Cattaneo a sua volta impegnato nella distribuzione delle mimose.

(foto: alcune immagini della distribuzione della mimosa nelle vie di Ceriano Laghetto, iniziativa effettuata in bicicletta e molto apprezzata da parte delle donne che l’hanno ricevuta)

08032020