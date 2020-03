GERENZANO – Tamponamento con tre contusi a Gerenzano: è successo domenica in via Inglesina, alla periferia del paese. Tre le persone che hanno avuto bisogno di cure mediche; si tratta di una ragazza di 18 anni, un ragazzo suo coetaneo ed un uomo di 50 anni. Nessuno è apparso in gravi condizioni. Sul posto l’intervento di una ambulanza della Croce azzurra proveniente dalla sede di Caronno Pertusella e di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, con i militari che si sono occupati di compiere tutti i rilievi del sinistro per chiarire dinamica ed eventuali responsabilità di quanto accaduto.

Per una caduta accidentale, una donna di 81 anni, è invece finita all’ospedale di Mozzate: è successo alle 11.30 odierne in via Varese a Mozzate, la donna è stata soccorsa da una ambulanza del Sos ed è stata trasferita all’ospedale di Tradate, al momento del ricovero non appariva in pericolo di vita.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza sul territorio)

08032020c