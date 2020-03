Chi non paga la Tari a Solaro? Anche alcuni gruppi politici

SOLARO – Alcuni gruppi consiliari o partiti politici ad essi collegati non pagano la tassa rifiuti. È la scoperta del consigliere comunale Gianmarco Belotti di Lega Centrodestra Solaro esposta durante l’ultima seduta a porte chiuse di venerdì 6 marzo. «Il problema si ripresenta puntuale ogni anno – attacca Belotti. Io trovo vergognoso che gli stessi partiti politici e le liste civiche presenti in questo consiglio comunale figurino tra le morosità per la Tari, almeno fino al 15 febbraio del 2020 data della mia ultima richiesta dati in comune. Ricordiamo che la Tassa era da pagarsi in acconto entro maggio 2019 per la prima rata e novembre 2019 per il saldo. Senza alcun orgoglio, rilevo che l’unica forza a non risultare morosa è la Lega. Per qualcuno è la terza volta che ci si dimentica di pagare, mentre per altri la prima, ma tutti hanno saltato entrambe le rate. È drammatico che in questo consiglio si parli di tariffe e gli stessi gruppi politici o liste non abbiano pagato». L’interrogazione in merito è rivolta al vicesindaco ed assessore al Bilancio Alessandro Ranieri, che così risponde: «Purtroppo la Tari è tra le tasse più evase d’Italia, probabilmente per un mancato controllo a livello nazionale. Per quanto riguarda i gruppi politici io credo che si tratti di una dimenticanza che possa capitare a tutti e non di una morosità di migliaia di euro, naturalmente faremo i nostri controlli così come per i cittadini».