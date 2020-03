Coronavirus, a Limbiate il municipio aperto solo su appuntamento

LIMBIATE – Uffici comunali chiusi al pubblico e con accessi limitati a chi prende appuntamento.

E’ questa la decisione dell’amministrazione comunale per evitare non solo gli assembramenti, ma anche il via vai di cittadini all’interno del palazzo comunale.

L’ordinanza del sindaco, che ha valore da domani 10 marzo e sino a prossima comunicazione in merito, istituisce la chiusura degli sportelli (quindi anche quelli del Polifunzionale al piano terra) e l’attivazione di un numero telefonico da contattare per prenotare un appuntamento, che verrà concesso solo per pratiche indifferibili e urgenti. Saranno poi gli uffici a calendarizzare gli appuntamenti. Per contattare gli operatori sono attivi dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, i seguenti numeri: 02.990971, 02.9964049. Per servizi essenziali di stato civile è possibile chiamare anche il sabato, dalle 9 alle 12, allo 02.990971.

Sono rinviati invece ad aprile alcuni servizi comunali o attività che non hanno carattere d’urgenza, come, ad esempio, le esumazioni già programmate per le prossime tre settimane.

