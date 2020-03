ORIGGIO – Amazon ha regalato occhiali protettivi, mascherine, calzari, camici, cuffie e guanti agli operatori di Areu, il servizio ambulanze della Lombardia.

“Desidero esprimere ill mio grazie ad Amazon Italia per il gesto di vicinanza e il sostegno concreto che ha voluto dare alla nostra gente in uno dei più difficili momenti che la Lombardia abbia mai affrontato. Sicuramente i dispositivi sanitari donati ad Areu si dimostreranno utilissimi per le necessità più urgenti, che purtroppo al momento sono tantissime e sempre più impellenti”. E’ questo il commento dell’assessore di Regione Lombardia, Pietro Foroni, alla donazione di dispositivi sanitari fatta da Amazon Italia ad Areu; la fornitura comprende, in particolare, occhiali protettivi, mascherine a tre strati, calzari, camici impermeabili, cuffie e guanti in nitrile.

Amazon è ormai da qualche anno presente alla periferia di Origgio con un grande deposito che è dedicato allo smistamento dei prodotti e delle merci.

(foto archivio: un corriere Amazon)

09032020