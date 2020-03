Coronavirus, Banfi: “Restare a casa per preservare sè stessi e i propri cari”

Coronavirus, Banfi: “Restare a casa per preservare sè stessi e i propri...

SARONNO – “Primo giorno del più duro provvedimento mai preso nella storia repubblicana. Ogni ragione e ogni dubbio sono sicuramente motivati.

Vanno bene l’igiene e il disinfettante, le attenzioni etc.

Tuttavia la situazione è seria”.

Sono le parole di Francesco Banfi, consigliere comunale indipendente, condivise ieri sera sulla sua pagina Facebook al termine della prima giornata in cui è entrato in vigore il decreto ministeriale che “chiude la Lombardia” e impone provvedimenti in tutt’Italia nella speranza di bloccare il contagio da Coronavirus.

“Restare a casa peró vuol dire fermare il contagio, disinnescare la sua fiamma. Vuol dire preservare sè stessi, gli affetti più cari, gli altri.

Se non è strettamente necessario, non usciamo: restiamo a casa.

Se stiamo poco bene: restiamo a casa. Con temperatura corporea di 37,5°C: chiamiamo il medico. Senza paura, se serve chiediamo aiuto. Ne va della salute di tutti”.

