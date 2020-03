Coronavirus, Ceriano Laghetto chiude sino al 3 aprile il Municipio per prevenire

CERIANO LAGHETTO – Il Municipio di piazza Lombardia a Ceriano Laghetto chiude: lo annuncia l’Amministrazione civica. “Al fine di prevenire la diffusione del coronavirus, rimarranno chiusi da martedì 10 marzo a venerdì 3 aprile compreso. Resteranno aperti solo: Ufficio servizi demografici (telefono 0296661342), Ufficio polizia locale (telefono 0296661345), che saranno accessibili limitando l’affluenza dei cittadini in modo tale che allo sportello si presenti una persona alla volta e solo previa anticipata comunicazione telefonica”.

Come ricordato dall’Amministrazione civica “alle misure già in vigore si aggiungono le chiusure alle 18 di bar e ristoranti e ulteriori limitazioni per gli esercizi pubblici. Vengono sospese tutte le attività sportive non professionistiche, anche a porte chiuse e Inoltre si stabilisce il divieto di entrare e uscire dalla Lombardia e da altre 14 province del Nord Italia e si invitano tutti i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario. Il mercato settimanale del mercoledì resta confermato, poiché il decreto sospende quelli delle giornate festive e prefestive. Ricordando che è stato istituito a Ceriano Laghetto il Coordinamento operativo comunale per affrontare l’emergenza, si invitano tutti i cittadini a rispettare il decreto pubblicato reperibile qui https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/e7b72193-5962-4968-88ad-cb6db493b59c/DPCM_20200308.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e7b72193-5962-4968-88ad-cb6db493b59c-n2U-wcV ed in particolare all’osservanza scrupolosa delle norme igienico-sanitarie e comportamentali”.

