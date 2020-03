Coronavirus: domenica senza contagi fra code al Mc Donald’s, spray anarchico anti-epidemia e ristorante aperto fuori orario

SARONNO – Nel Varesotto si spera, nel resto della Lombardia c’è stato un nuovo boom di contagi: giornata, quella di domenica, davvero dai due volti, sul fronte del coronavirus. Perchè in provincia di Varese il dato parla solo di 5 casi in più (e nessuno nella zona del Saronnese), nella giornata più nera a livello lombardo. La mattina era iniziata con il contingentamento degli ingressi al Mc Donald’s di Gerenzano per la colazione e con l’annuncio dello stop al calcio locale sino al 3 aprile.

Dunque, da Mc Donald’s ingresso calmierato.

E’ giunto l’annuncio dell’autoisolamento del sindaco di Mozzate, Luigi Monza, perchè ha avuto contatti con una persona rivelatasi positiva al Covid-19.

Il sindaco di Origgio, Mario Ceriani, che è anche medico di base, ha invece chiesto ai suoi assistiti di osservare d’ora in avanti una serie di regole, per aumentare la sicurezza contro il contagio.

La popolare web tv saronnese, Pierodasaronno, ha intanto deciso di interrompere per il momento ogni attività “esterna”.

E’ finita l’occupazione degli anarchici dell’ex Isotta Fraschini, hanno fatto un concerto e lasciato scritte contro il coronavirus.

Mentre nella tarda serata i carabinieri sono intervenuti in un ristorante asiatico della periferia di Saronno: malgrado l’obbligo di chiusura alle 18, era aperto. Il titolare è stato denunciato a piede libero ed il locale è stato chiuso.

Sport, il comitato regionale calcistico ha sospeso tutto sino al 3 aprile.

