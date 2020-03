MALPENSA – Easyjet ha deciso di tagliare i voli da e per l’aeroporto di Malpensa, e questo succederà da adesso, da quelli in partenza lunedì mattina. Non un blocco totale ma una riduzione, prevista sino al 3 aprile e che riguarderà anche Milano Linate, Verona e Venezia; e nel corso della giornata odierna si è avrà un quadro più preciso della portata del provvedimento.

Ai viaggiatori interessati un sms ed una email per informarli, potranno riprogrammare il volo oppure ottenere il rimborso da parte della compagnia aerea. Alitalia da oggi cessa le operazioni da Malpensa, sempre alla luce della “chiusura” della Lombardia decisa dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus.

Dal tabellone arrivi e partenze di Malpensa si evidenza un numero significativi di voli anche di altre compagnie che sono cancellati, sia verso destinazioni europee che extra-europee: il consiglio a chi deve partire, è di verificare per evitare di doversi recare inutilmente in aereoporto.

09032020