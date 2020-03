GERENZANO – Uffici comunali aperti solo su appuntamento. E’ la decisione presa dal sindaco Ivano Campi e resa nota nelle ultime ore. Non solo il primo cittadino e la giunta concludono la comunicazione invitando tutti i residenti e non solo a spostarsi sul territorio comunale solo per esigenze lavorative o di estrema necessità.

“A seguito dell’emanazione del Dpcm 08/03/2020 in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, si pubblica un’ordinanza sindacale con la quale si stabilisce che da martedì 10 marzo fino al 3 aprile 2020 l’accesso al pubblico agli uffici comunali è consentito esclusivamente previo appuntamento” spiegano dal palazzo comunale.

“Certi della comprensione per la decisione presa, ringraziamo la Cittadinanza per la collaborazione” si conclude nella nota.

