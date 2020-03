SARONNO – Il saronnese Simone Balestrini, presidente dei Giovani monarchici, rilancia il messaggio che tutte le istituzioni stanno proponendo, “state a casa”.

Con il seguente messaggio, rivolto specialmente ai giovani, vorrei rafforzare, a nome dei Giovani Monarchici presenti sul territorio, le disposizioni normative emanate dalle istituzioni del nostro Paese.

L’attuale situazione, eccezionale e insolita, che stiamo vivendo in tutta Italia, ci pone, soprattutto con lo spirito che è proprio di noi monarchici, a ricorrere alla responsabilità. Con alto senso civico dobbiamo cambiare e adattare il nostro stile di vita, certamente con sacrificio e difficoltà, ma necessario per affrontare con successo e razionalità l’emergenza attuale.

Seguire e far rispettare le indicazioni governative, è un dovere e una forte dimostrazione di servizio alla Nazione e di educazione civica cui non possiamo e non dobbiamo sottrarci. Collaboriamo e uniamo le forze in un periodo tanto particolare. Il nostro ringraziamento a tutti coloro che sono impegnati in prima linea.

Con l’augurio di tornare a vivere presto la nostra brillante e stupenda italia, con lo stile di vita di sempre.

Simone Balestrini

Presidente Giovani Monarchici

09032020