SARONNO – Ospedali-hub per le urgenze, gli altri per i pazienti del coronavirus: l’ha deciso Regione Lombardia. A fornire i dettagli del provvedimento, l’assessore regionale al Wlefare, Giulio Gallera.

“Abbiamo individuato 18 ospedali hub che si occuperanno dei grandi traumi, delle urgenze neurochirurgiche, neurologiche stroke e cardiovascolari. L’obiettivo è quello di creare maggiore disponibilità negli altri ospedali per pazienti affetti da Covid-19”. Lo ha affermato Gallera, illustrando una delibera approvata dalla Giunta straordinaria che si è riunita ieri.

Le funzioni degli ospedali hub – “Sugli ospedali hub – spiega Gallera – si concentra l’attività di erogazione delle prestazioni relative alle reti tempo dipendenti (come infart o ictus) e alle patologie le cui cure non possono essere procrastinate. Questi presidi dovranno garantire l’accettazione continua nelle 24 ore di tutti i pazienti che si presentano, potendo anche contare su più equipe disponibili di cui almeno una in guardia attiva, con un percorso separato e indipendente per pazienti affetti da Covid-19 rispetto agli altri pazienti e svolgere la propria attività attraverso la collaborazione di equipe provenienti e messe a disposizione da altri erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto”.

Trauma maggiore – In questa situazione di emergenza è stata configurata una riorganizzazione tenendo presente la distribuzione geografica nell’ambito di un sistema fortemente integrato, in grado di agire secondo protocolli condivisi. I tre hub identificati sono: Grande ospedale Metropolitano di Niguarda, Spedali Civili di Brescia e ospedale di Varese. Rimane riferimento per il trauma maggiore pediatrico il Cts ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Urgenze neurochirurgiche – La revisione della rete è in funzione delle risorse che in parte sono sovrapponibili alla rete dei traumi maggiori. Inoltre è stato aggiunto alla rete il Irccs Besta di Milano poiché si è considerata la specificità di alcune patologie oncologiche che necessitano di una sede privilegiata di riferimento. Tali attività sono quantificabili mediamente in 100-120 a settimana e pertanto potrebbero essere centralizzate su 4 strutture ospedaliere. I Centri hub identificati sono: Grande ospedale Metropolitano di Niguarda, Spedali Civili di Brescia e ospedale di Varese, Irccs Besta di Milano.

Urgenze neurologiche stroke – Le malattie cerebrovascolari acute sono una delle principali cause di mortalità, morbilità e disabilità con rilevante impatto sullo stato di salute della popolazione. La revisione della rete ha considerato la struttura sanitaria di prima accoglienza del paziente, il livello della struttura ospedaliera qualificata per trombolisi sistemica e trombectomia meccanica, il criterio di distribuzione territoriale e della disponibilità di posti letto della struttura. I Centri che sono stati identificati sono: Ospedali Civili di Brescia, Irccs Humanitas Milano, ospedale Sant’Anna di Como, ospedale di Varese, Irccs San Matteo di Pavia, ospedale Carlo Poma di Mantova (in collaborazione con equipe di Cremona), ospedale di Legnano, San Gerardo di Monza, Grande ospedale Metropolitano di Niguarda e ospedale di Lecco. Per i pazienti autopresentati deve essere considerata la possibilità di trattamento di fibrinolisi in sede e successivo trasferimento.

Urgenze cardiologiche interventistiche – In Regione Lombardia (con i suoi circa 10 milioni di abitanti) il numero di pazienti che risultano dimessi con diagnosi di Stemi (infarto acuto del miocardio) diagnosticati da pronto soccorso sono circa 8000 l’anno. I Centri hub identificati in questa situazione di emergenza sono: Ospedali Civili di Brescia, Poliambulanza di Brescia, Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ospedale di Sondrio, ospedale di Varese, Irccs San Matteo di Pavia, Carlo Poma di Mantova, ospedale di Legnano, San Gerardo di Monza, Monzino, ospedale San Paolo, ospedale San Raffaele, ospedale di Lecco. Esclusivamente per attività di elettrofisiologia d’urgenza rimane attiva anche la struttura dell’Irccs San Donato.

Urgenze cardiochirurgiche e di chirurgia vascolare – Per le urgenze cardiochirurgiche vanno individuate le patologie che devono essere trattate in emergenza urgenza, non procrastinabili per un periodo superiore ai due mesi e che possono accogliere e trattare pazienti provenienti da tutte le cardiologie, cardiochirurgie e dal territorio. I Centri hub hanno la possibilità di accogliere equipe chirurgico-anestesiologiche e personale tecnico-infermieristico specializzato. I Centri che sono stati identificati sono: Irccs Monzino, Poliambulanza di Brescia, ospedale di Legnano e ospedale San Raffaele. Rimane riferimento per la cardiochirurgia pediatrica il Irccs San Donato per pazienti pediatrici.

09032020