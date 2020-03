Coronavirus, niente riapertura della biblioteca civica

SARONNO – Niente riapertura “contingentata” della biblioteca civica Oriana Fallaci di Casa Morandi. A dare l’annuncio l’assessore alla Cultura Maria Assunta Miglino.

“Con il personale – spiega l’esponente della Giunta – avevamo predisposto un’apertura nel pieno rispetto delle normative, dal numero di persone all’interno della struttura, ai servizi offerti alle distanze ma il decreto dell’8 marzo elimina questa possibilità e quindi la biblioteca resterà chiusa”.

L’apertura si sarebbe dovuto tenere nel pomeriggio con “orari ridotti, servizi limitati e modalità di accesso contingentate per evitare assembramenti di persone e garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

Restano chiusi anche tutti gli impianti sportivi dalle palestre alla piscina all’ex bocciodromo dove sono in corso interventi di sanificazione per garantire la possibilità di una rapida riapertura appena le norme per il contenimento dell’epidemia non saranno più necessarie.

(foto archivio l’assessore Miglino in biblioteca in occasione di una delle uscite ufficiali nello spazio di Casa Morandi)

09032020