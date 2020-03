SARONNO – “Fino al 4 aprile non ci si potrà allenare sui propri campi e con le proprie squadre. L’inizio del campionato è stato posticipato di 3 settimane“. Lo annunciano le atlete del softball di serie A, ferme al palo dunque anche Inox Team Saronno e Rheavendors Caronno. Si inizierà dunque a fine aprile.

Queste sono le notizie che non si vorrebbero mai sentire nel nostro mondo sportivo. Da mesi stiamo aspettando questa stagione per poter tornare in campo, per poter giocare allo sport più bello che ci sia. Purtroppo stiamo affrontando una situazione in cui tutti siamo coinvolti, nessuno è escluso. Solo se si collabora ne usciremo vincenti, ascoltiamo le direttive che vengono emanate, l’allarmismo non serve. Dobbiamo essere consapevoli di ciò che stiamo affrontando e soprattutto rispettosi nei confronti di tutte le persone che sono impegnate nel fronteggiare questo problema. Se ognuno di noi si impegnerà nel limitare la diffusione del virus mettendo in pratica tutte le norme stabilite, potremo sperare di rivederci il prima possibile sui campi ed affrontare altre battaglie più divertenti, dove, chi perderà, verserà al massimo qualche lacrima in campo.

09032020