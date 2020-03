SARONNO – Venerdì è fissata alla sala Morandi di viale Santuario la riunione del consiglio comunale, preoccupazione da parte delle opposizioni: “Si è pensato a come rispettare le norme sanitarie contro la diffusione del coronavirus?” Movimento 5 stelle, Unione italiana ed i consiglieri indipendenti hanno poco fa presentato una istanza urgente in Municipio all’attenzione del presidente dell’assemblea civica, Raffaele Fagioli.

“Con i consiglieri Alfonso Indelicato, Paolo Riva (Ui) e Davide Vanzulli (M5S) abbiamo protocollato istanza per l’osservazione delle norme sanitarie in occasione del prossimo consiglio del 13 marzo – specifica il consigliere comunale indipendente Francesco Banfi – Riassumendo, richiediamo di specificare le modalità con cui verrà assicurata la salute dei consiglieri e dei dipendenti comunali; richiediamo di giustificare l’urgenza del consiglio comunale e in caso procrastinarlo a data da destinarsi; in caso di urgenza di svolgerlo a porte chiuse (quindi contrariamente a quanto ad ora deciso) garantendo la pubblicità attraverso Radiorizzonti e garantendo la presenza della stampa per maggiore diffusione”.

(foto: il consigliere comunale del Movimento 5 stelle, Davide Vanzulli)

09032020