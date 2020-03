SARONNO – Cambiano le regole di accesso al Municipio in seguito all’emergenza da Coronavirus. Se sindaco di Gerenzano Ivano Campi ha emesso un’ordinanza che consente l’accesso solo su appuntamento quello di Saronno Alessandro Fagioli ha emanato una nota su Facebook per rendere note le nuove regole.

“In ottemperanza – si legge – a quanto disposto dal Dpcm del 08.03.2020 e nel rispetto delle misure volte a limitare i contatti tra le persone, nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 3 aprile, negli orari di apertura al pubblico, gli uffici comunali forniranno agli utenti esclusione informazioni telefoniche o a mezzo mail, fatti salvi i casi in cui sia strettamente necessario presentarsi personalmente. In ogni caso sarà consentito l’ingresso a venti utenti per volta”.

Nel corso dell’emergenza l’Amministrazione ha anche introdotto per i dipendenti la possibilità di utilizzare mascherine e oltre ad aver posizionato dispenser di disinfettante nei corridoi e nei bagni ha invitato i cittadini a recarsi negli uffici il meno possibile.

(foto archivio)

09032020