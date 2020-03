Coronavirus, sindaco Fagioli: “Dimostriamo tutti insieme la dovuta serietà e responsabilità”

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota inviata dal sindaco Alessandro Fagioli.

Cari concittadini,

sabato notte è stato emanato un nuovo Decreto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo decreto impone alla cittadinanza e a diverse categorie economiche e lavorative dei sacrifici, sia in termini di abitudini della vita sociale e ludica, sia in termini professionali ed economici.

Questi provvedimenti servono a limitare il più possibile il contagio da Coronavirus.

Aiutiamo noi stessi ad evitare di contrarre il virus. Aiutiamo i nostri cari a non contrarre il virus. Aiutiamo i nostri amici, conoscenti e colleghi a non contrarre il virus.

Dobbiamo sforzarci a porre attenzione perché da ormai quasi 20 giorni, vi sono molte persone che stanno lavorando instancabilmente per gestire questa emergenza.

Nella fattispecie, senza escludere nessuno, desidero sottolineare gli sforzi di tutto il personale sanitario che si sta adoperando come non mai nella cura dei nostri concittadini presso gli ospedali.

Se veramente vogliamo omaggiare e ringraziare il personale sanitario in maniera concreta e non solo a parole, atteniamoci scrupolosamente alle buone prassi igieniche che il Governo e la Regione ci hanno indicato. Aiutando noi stessi, aiuteremo anche i medici a essere nelle migliori condizioni per lavorare.

Dimostriamo tutti insieme la dovuta serietà e responsabilità, per noi stessi, per i nostri cari e per la nostra Città. Ringrazio altresì i tanti concittadini, e sono tanti, quali esempio di dovere civico in quanto sin da subito, nonostante le tante difficoltà, hanno seguito le azioni consigliate.

(foto archivio)

09032020