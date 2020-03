Coronavirus, sospeso il servizio dell’Ave alla piazzola rifiuti di Rovello Porro

ROVELLO PORRO – E’ stata sospesa una delle attività dell’Ave, la sempre attivissima Associazione verde età di Rovello Porro; quella di gestione della piazzola ecologica. Lo ha deciso il sindaco Paolo Pavan per tutelare i volontari over 65.

In sintesi, scrive Pavan, “atteso che tra le misure precauzionali da mettere in atto per prevenire la diffusione del contagio rientra la salvaguardia della salute di tutte la popolazione, in particolare dei soggetti a rischio e per gli over 65, si dispone la sospensione immediata dei servizi svolti dai volontari dell’associazione Ave di Rovello Porro relativi alla custodia con apertura e chiusura del centro raccolta rifiuti, fino a nuove ed ulteriori disposizioni che verranno successivamente comunicate”. La piazzola rifiuti resterà comunque aperta: “Il servizio sarà nel frattempo garantito dal personale incaricato dall’Amministrazione comunale” fa sapere anche il primo cittadino.

(nella afoto: un volontario dell’Ave, l’Associazione verde età di Rovello Porro, che indossa la mascherina protettiva)

09032020