UBOLDO – Pubblichiamo la nota del sindaco Luigi Clerici per gli uboldesi in merito al decreto che “chiude la Lombardia”.

Cari concittadini e care concittadine,

é di poche ore fa l’ultimo decreto che estende la “zona rossa” a tutto il territorio lombardo e detta ulteriori restrizioni in merito allo stile di vita che dobbiamo tenere in queste settimane per cercare di contenere il diffondersi del Coronavirus.

Vi chiedo di attenervi scrupolosamente a quanto indicato nel documento e alle regole di prevenzione diffuse dall’Istituto Superiore della Sanità: é fondamentale! Mi raccomando, non rivolgetevi alle strutture sanitarie se riscontrate in voi o in un vostro caro dei sintomi riconducibili al virus, ma chiamate il medico di base; evitate qualunque luogo affollato e, soprattutto, rimanete il più possibile a casa.

Sono consapevole delle difficoltà che dovremo affrontare, ma credo che queste misure siano oggi più che mai necessarie; mi aspetto da tutti voi una risposta di responsabilità, perché solo così potremo vincere questa battaglia, mettendo al primo posto la nostra salute e quella degli altri. Non é un tempo perso, bensì l’occasione per stare in famiglia e ridare delle priorità alla nostra vita.

Ribadisco la totale disponibilità mia, dei miei collaboratori e di tutti i dipendenti comunali nonché dei volontari della Prociv per qualunque evenienza. Vi anticipo che, già nelle prossime ore, attiveremo alcuni servizi per far fronte ai bisogni primari di anziani, persone fragili e sole.

Continuate a consultare il sito del Comune di Uboldo e della Regione Lombardia per restare aggiornati.

Un caro saluto a tutti voi e un augurio speciale a tutte le donne nella festa dell’8 marzo!

Il vostro Sindaco

Luigi Clerici