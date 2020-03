Coronavirus, videomessaggio dell’imam di Saronno con invito a rispettare le regole

SARONNO – Coronavirus, anche l’imam del centro islamico di Saronno, Najib Al Bared, si è voluto rivolgersi ai cittadini – in questo casi a quelli di lingua araba – con un video messaggio legato all’emergenza Coronavirus che si sta registrando in tutta la Lombardia e che ha portato ormai da molti giorni anche alla chiusura del centro di via Grieg, nell’ambito delle misure decise dal Governo di ridurre al minimo le attività sociali e di gruppo, proprio per cerxare di contenere la diffusione del virus.

Su Youtube, dunque, anche l’imam saronnese si rivolge ai frequentatori del centro islamico. A correndo anche un link che rimanda al sito ufficiale del Ministero della Salute, con un invito ad informarsi ed a rispettarle scrupolosamente. Nel fine settimana i Giovani mussulmani del centro islamico di Saronno hanno attivato un servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci per le persone più a rischio o in difficoltà.

