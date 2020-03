Gerenzano a Villaggio Amico uno sportello gratuito per gestire la paura del Coronavirus

Gerenzano a Villaggio Amico uno sportello gratuito per gestire la paura del...

GERENZANO – In questi giorni di tensione legata all’emergenza Coronavirus, le emozioni possono giocare un ruolo fondamentale nella vita delle persone e saperle gestire può essere di grande aiuto per affrontare al meglio il periodo delicato che si sta vivendo.

Villaggio Amico, la Residenza sanitaria assistenziale di Gerenzano, ha attivato, a partire da questa settimana, uno sportello di consulenza telefonica gratuita con la psicologa e psicoterapeuta della struttura, Michela Strozzi. Il servizio sarà attivo il lunedì e il giovedì, dalle 14:30 alle 17:00, telefonando al numero 02 96489496.

Panico, ansia, ipocondria o addirittura odio nei confronti delle persone che potrebbero contagiare sono solo alcuni degli stati d’animo che prevalgono in questo periodo e Villaggio Amico ha deciso di offrire un aiuto valido e concreto non solo alle persone del territorio – per cui diventa sempre più un punto di riferimento – ma anche a tutti coloro che, da ogni parte d’Italia, avessero la necessità di un consulto.

“La diffusione del Coronavirus sta diventando un evento critico anche dal punto di vista psicologico: oltre alla paura del contagio, ciò che si osserva è un improvviso cambiamento nella nostra quotidianità, nei nostri ritmi, nel nostro modo di stare insieme. – ha spiegato la dottoressa Strozzi – Pur essendo la paura un’emozione utile, nei momenti di emergenza si rischia che prenda il sopravvento dando luogo ad atteggiamenti irrazionali o a comportamenti inadeguati. Offrire uno spazio di primo supporto psicologico può essere utile per avere suggerimenti che aiutino a recuperare la stabilità emotiva e ad evitare quindi che una lecita paura diventi ansia individuale o panico collettivo”.

