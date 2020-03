SARONNO – Ha suscitato molta agitazione nel palazzo comunale la fuga di notizie sul sottopasso di piazza dei Mercanti. Venerdì mattina, dopo il blitz con cui sono stati tagliati i lucchetti al sottopassaggio che collega la piazza del Mercato a viale Santuario sono stati trovati due manifesti affissi.

Il primo era una nota degli anarchici con cui rivendicavano il blitz e si scagliano contro la decisione del comune di chiudere il sottopassaggio in orario notturno (chiedendo di mantenerlo aperto 24 su 24 com’è sempre stato per garantire il passaggio e per non limitare le libertà dei saronnesi) e il secondo era la copia di un documento interno preparato dagli uffici comunali.

Ricevuta la segnalazione l’Amministrazione comunale si è mobilitata con un sopralluogo della polizia locale che ha effettuato una relazione sull’accaduto. Ovviamente la notizia si è subito diffusa in tutto il Municipio ed è stato informato anche il sindaco Alessandro Fagioli e l’intera Giunta. E’ stata anche avviata un’indagine interna per cercare di capire come sia trapelata la notizia e il documento.

(foto: i due manifesti affissi nel sottopassaggio)

