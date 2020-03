Coronavirus, “Chiuso per contenere l’epidemia” l’iniziativa dei negozi targata Ascom

VARESE – Esercizio chiuso per tutelare la salute e contenere l’epidemia: è l’avviso che in queste ore comparirà all’ingresso delle attività che aderiranno all’iniziativa nata in questi ultimi giorni, raccogliendo le richieste e le scelte spontanee segnalate da tantissime attività commerciali del nostro territorio e che Confcommercio Provincia di Varese ha deciso di promuovere con un forte senso di responsabilità. Una iniziativa partita dalle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Luino) in modo coordinato e subito comunicata ai 10.000 associati della nostra provincia.

, chiariscono il presidente Giorgio Angelucci e i vicepresidenti di Uniascom Rudy Collini, Renato Chiodi, Andrea Busnelli e Franco Vitella. .

L’avviso che ogni Ascom territoriale fornirà ai propri associati ha come slogan #contrastiamoilvirus, seguito da un messaggio in sei righe: questo esercizio non rientrando nelle categorie ritenute di prima necessità o di utilità per le persone a ridotta mobilità, contribuisce a contrastare la continua e drammatica diffusione del Coronavirus.

In provincia di Varese #confcommerciocè, anche quando si tratta di assumere posizioni difficili, ma necessarie. .

Tanti esercizi si sono già strutturati, e altri si aggiungeranno, per garantire la possibilità di acquisto attraverso la consegna a domicilio e la vendita on-line, con l’obiettivo di garantire comunque un servizio il più efficiente possibile alla collettività, nonostante la difficile situazione che stiamo attraversando.

