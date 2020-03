MILANESE – Nella giornata di ieri 9 marzo i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno effettuato mirati controlli sulle principali arterie stradali di tutta la provincia arrivando dunque sino alle porte del Saronnese, provvedendo al controllo delle autovetture e dei loro occupanti, al fine di accertare la sussistenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute, oltre che per far rientro presso il domicilio, abitazione o residenza, che giustificassero la necessità di spostamento.

Sono state controllate complessivamente 257 persone, di queste 1 è stata denunciata a piede libero nel territorio di San Donato Milanese, poiché stava viaggiando a bordo della propria autovettura senza alcuna giustificazione. Il 60 per cento delle persone controllate, oltre ad aver compilato l’autocertificazione, ha prodotto spontaneamente all’atto del controllo dei documenti che giustificavano la necessità di doversi spostare, rientrando così nella categoria delle persone autorizzate. I controlli continueranno su tutto il territorio fino a cessata emergenza.

