SARONNO – “Le disastrose contraddizioni della Lega. Mentre il governatore leghista Attilio Fontana vuole chiudere definitivamente la Lombardia, il sindaco di Saronno ha autorizzato il mercato cittadino di mercoledì. Incompetenza e contraddizioni. Poveri lombardi” e soprattutto poveri saronnesi…” Lapidario il parlamentare saronnese, Gianfranco Librandi, imprenditore locale ed esponente di Italia viva, sulla vicenda del mercato del mercoledì mattina, domani dunque, che il sindaco Alessandro Fagioli ha deciso di non cancellare.

Sulla vicenda è giunta anche una istanza urgente da parte di tutti i consiglieri comunali di opposizione al sindaco ed alla prefettura di Varese, per chiedere lo stop nell’ottica delle iniziative per cercare di frenare il contagio. La scelta di fare svolgere il mercato, ovvero di non impedirlo, sta suscitando oggi grande dibattito in città, anche alla luce del fatto che molte attività commerciali hanno spontaneamente deciso di tenere chiuso per contribuire a fermare il coronavirus.

(foto: il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva, ha tuonato contro il sindaco di Saronno)

10032020