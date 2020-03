SARONNO – Come annunciato in un’intervista in esclusiva a ilSaronno dal presidente della fondazione Oscar Masciadri il teatro Pasta non si ferma per il Coronavirus.

“In questo momento di difficoltà stiamo facendo il massimo per salvaguardare la salute di chi lavora all’interno del Teatro e soprattutto del nostro Pubblico, seguendo con rigore il protocollo di sicurezza e prevenzione – spiegano dalla sala di via Primo Maggio – Stiamo affrontando la quotidianità e la situazione di emergenza con grande serenità cercando di essere positivi e aiutandoci in questi giorni complicati. Il Teatro Giuditta Pasta c’è!”

E ancora: “La volontà è quella di tenere fede a tutti gli impegni presi ed è per questo motivo che ci stiamo adoperando per riprogrammare gli spettacoli sospesi sino al 3 aprile, come sancito dall’ultimo Decreto Ministeriale”.

Ecco gli spettacoli ri-calendarizzati:

MISS MARPLE – sabato 2 maggio 2020 – ore 21.00 e domenica 3 maggio 2020 ore 15.30 Nello specifico gli ingressi emessi per sabato 29 febbraio varranno per lo spettacolo del 2 maggio, quelli emessi per domenica 1° marzo varranno sulla replica del 3 maggio.

NON C’È MAI PACE TRA GLI ULIVI con Antonio Ornano –> giovedì 16 aprile, ore 21.00

LA DUCHESSA DEL BAL TABARIN con la Compagnia D’Operette Elena d’Angelo –> sabato 23 maggio, ore 15.30

PEGGY UNTITLED –> ANNULLATO. Per le modalità di rimborso vi preghiamo di scrivere una mail a comunicazione@teatrogiudittapasta.it, oppure un messaggio WhatsApp al 328/6673487.

QUANDO UNA SCUOLA È BUONA con Massimo Recalcati –> giovedì 21 maggio, ore 21.00

THE GAME con Francesco Tesei –> venerdì 22 maggio, ore 21.00

MADAMA BUTTERFLY –> domenica 24 maggio, ore 20.30

BARBABLÙ con Laura Negretti –> mercoledì 20 maggio, ore 21.00

CONCERTO FABIO TREVES –> giovedì 7 maggio, ore 21.00

Sono ancora in attesa di essere riprogrammati gli spettacoli con Lella Costa (SE NON POSSO BALLARE) e con Serena Dandini (SERENDIPITY).

In attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali gli eventi dal 4 aprile sono al momento confermati. Vi invitiamo a consultare il sito (www.teatrogiudittapasta.it) e i profili social per eventuali aggiornamenti.

Per comunicazioni urgenti è possibile contattare gli Uffici del Teatro: tramite mail info@teatrogiudittapasta.it , oppure con un messaggio WhatsApp 3286673487.