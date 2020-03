SARONNO – “Da cittadina saronnese desidero esprimere la mia perplessità e il mio disappunto di fronte alla decisione del Sindaco di mantenere lo svolgimento del mercato di Saronno anche di fronte alla emergenza ormai acclarata del Coronavirus”.

Inizia così la lettera aperta scritta da una cittadina al sindaco Alessandro Fagioli e all’intera Amministrazione. Una missiva che non arriva a cuor leggero ma dopo aver contattato il comune e la polizia locale per chiedere chiamenti.

“A mio parere, anche se l’affluenza fosse minima non sarebbero garantite le misure di sicurezza stabilite dall’ordinanza del governo. Ritengo che autorizzare un tale evento sia contrario al senso civico e irresponsabile, a fronte delle ripetute raccomandazioni di evitare qualsiasi forma di interazione sociale se non strettamente necessaria.

Equiparare il mercato ad un esercizio commerciale non è a mio parere corretto, in quanto il suddetto evento non garantisce tra l’altro il rispetto delle misure di sicurezza. Autorizzare il mercato di Saronno significherebbe quasi legittimare o invitare i cittadini a uscire (nonostante le chiare e ripetute raccomandazioni da parte delle Autorità competenti) e minimizzare il problema”.

