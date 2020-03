SARONNO – Petizione online contro il mercato di Saronno. E’ stata lanciata dopo l’annuncio dell’Amministrazione comunale di confermare la presenza degli stand nella giornata di domani.

QUI IL LINK PER FIRMARE

“Non mi sembra una cosa saggia – si legge nel testo della petizione – far svolgere il mercato del mercoledì mattina a Saronno. Purtroppo non è un messaggio corretto verso i cittadini, e li si incoraggia a uscire di casa. Vediamo ogni giorno persone che non sono in grado di rispettare le normali indicazioni per evitare la diffusione del contagio: non rispettano la distanza di un metro”.

Non è l’unica presa di posizione registrata in città sono molte le chiamate di protesta arrivate in Municipio soprattutto alla luce della situazione decisamente più critica della scorsa settimana e della scelta di alcuni commercianti di chiudere la propria attività per cercare di contenere il contagio.

Si registra anche la lettera aperta inviata da una saronnese tramite ilSaronno

10032020