SARONNO – “Amici, conoscenti, concittadini, compatrioti, insomma chiunque mi legga, fate vostra questa esortazione, non prendetela sotto gamba, non crediatevi immuni da rischio per chi sa quale dono divino”.

Inizia così la nota dell’assessore ai Servizi sociali Gianangelo Tosi condivisa sulla sua pagina Facebook.

“Né fatevi prendere dal panico o anche solo semplicemente dallo sconforto. Dobbiamo solo tutti quanti fare la nostra parte, comportarci responsabilmente e con senso civico. Il pericolo vero di questa malattia più che la sua letalità sono la velocità facilità con cui si diffonde e l’unico modo di rallentare e rendere difficoltosa la diffusione è ridurre al minimo le relazioni sociali.

Non piace a nessuno ma è l’unica precauzione che ci permetterà di rallentare e alla fine fermare la diffusione. Avete presente l’immagine che sta girando sul web del pacchetto di fiammiferi i primi dei quali bruciati e gli ultimi no perché quello che li collega è stato tolto? Ecco: dobbiamo togliere il collegamento, la connessione; prendiamoci le distanze vitali.

Così, solo così, riusciremo a staccare la spina a questo maledetto virus. Ed evitiamo di polemizzare sulle responsabilità, colpa di questo o di quello, il Governo avrebbe potuto far di più e prima (sì: è sacrosantamente vero …), la Regione, il Sindaco, la sinistra o la Destra … è ora che ci sentiamo tutti compatrioti, che andiamo tutti nella stessa direzione, che perseguiamo lo stesso interesse: il nostro. Tutti insieme, responsabilmente”.

09032020