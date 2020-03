SARONNO – E’ entrato nel seminterrato della scuola elementare Gianni Rodari di via Toti nel quartiere Prealpi e per non dormire per terra ha costruito un’amaca con un quadro svedese e alcune manichette dell’impianto antincendio. Insomma un’operazione in stile Macgyver che ha visto l’intruso un costruire un giacilio con quel poco che aveva a disposizione.

E’ stato scoperto qualche giorno fa durante i sopralluoghi realizzati dopo l’incendio di un bancale avvenuto avanti alla recinzione dell’istituto scolastico. Il personale delle forze dell’ordine ha trovato una porta danneggiata e aperta. Entrando sono finiti nel seminterrato dove probabilmente un senza tetto a caccia di un posto caldo in cui passare la notte ha costrutto una sorta di amaca con quello che aveva a disposizione. Ha usato le manichette, i tubi di stoffa del sistema incendio intrecciandole sul quadro svedese e su una struttura metallica di fortuna. Il risultato anche se poco invitante in termini di comodità permetteva di dormire senza stare per terra.