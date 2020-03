stiamoacasa: Daddi da Bregnano ricorda in video le regole anti-Coronavirus

BREGNANO – Già domenica il sindaco di Bregnano, Elena Daddi, aveva chiesto ai suoi cittadini di rispettare le regole per evitare la diffusione del Coronavirus.

L’ha sottolineato anche con un videomessaggio su Facebook. “Evitare di muoversi! Siate tutti cittadini responsabili e collaborativi, teniamo tutti la distanza di sicurezza fra le persone, bar, ristoranti e negozi collaborino tutti”. Daddi ha dunque riepilogato tutte quelle che sono le regole da seguire, anche per quanto riguarda lo “stare all’aperto” e per quanto concerne le opportune modifiche che sono da apportare alla vita sociale.



Bregnano ha già pagato dazio al coronavirus con il decesso di un proprio cittadino, un pensionato che era ricoverato in ospedale.

In questa notte fra lunedì 9 e martedì 10 marzo, con il premier Conte che ha dovuto prendere il provvedimento forse più difficile della storia repubblicana dell’Italia, ogni mezz’ora su ilSaronno e per tutta la notte e sino alle 6 pubblicheremo gli appelli che ci sono arrivati e continuano ad arrivare per informare e chiedere ai cittadini di rispettare le regole. Ne va della salute di tutti noi.

Qui tutte le precauzioni e i comportamenti da tenere per contribuire ad arginare il coronavirus

