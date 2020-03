CARONNO PERTUSELLA / SARONNO – Ancora un caso a Caronno Pertusella, e così si arriva a 20 (con tre morti) e Saronno che sale, +5 in un solo giorno, a quota 13: questi gli ultimi dati resi oggi disponibili (l’aggiornamento era delle 16.30) da parte di Regione Lombardia riguardo alla diffusione del coronavirus in provincia di Varese dove globalmente si è registrato un incremento di 27 casi portando il totale a quota 125.

Saronno si attesta al terzo posto per numero di casa nel Varesotto, dopo Caronno Pertusella e Busto Arsizio. Restano immutati i numeri del circondario, con 1 caso registrato a Gerenzano, 3 a Cislago (al riguardo di queste due località i numeri ufficiali sono più alti ma fanno riferimento a persone pur domiciliate nei due paesi ma non abitanti in loco da molto tempo) e 1 a Uboldo. Come sempre nel tardo pomeriggio è stato il governatore di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a fare il punto della situazione.

(foto archivio: una immagine dell’ospedale di Saronno in piazza Borella)

13032020