LIMBIATE – E’ un 35enne di Seveso il primo fermato dalla polizia locale di Limbiate in questi giorni di obbligo al domicilio per l’emergenza Coronavirus.

L’uomo, con precedenti per fabbricazione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato avvistato a bordo della sua auto ieri 12 marzo, verso le 19, in via Verdi, al confine con i boschi dediti alla compravendita di droga, mentre scaricava altri due uomini, che si davano alla fuga nell’area boschiva. La pattuglia, impegnata nei controlli che mirano a disincentivare le uscite dalla propria abitazione se non sono obbligatorie, ha fermato l’uomo e gli ha chiesto il motivo dell’allontanamento dal domicilio. Non avendo ricevuto risposta esaustiva, ai sensi del decreto firmato dal presidente del consiglio dei ministri per il contenimento dei contagi su tutto il territorio, gli agenti hanno proceduto alla sanzione e al suo accompagnamento al comando di piazza Cinque Giornate.

13032020