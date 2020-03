CERIANO LAGHETTO / COGLIATE – Incendio al confine fra Cogliate e Ceriano Laghetto, a bruciare il tetto di una abitazione privata. E’ successo nel tardo pomeriggio odierno in via Volta, in territorio cerianese. A dare l’allarme i vicini, sul posto – erano le 18.30 – sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, con loro anche i volontari di Lazzate, e poi sono stati affiancati anche dai colleghi dell’autoscala proveniente dal comando di Desio, che ha consentito di raggiungere più agevolmente la copertura dello stabile.

Per garantire la sicurezza dei pompieri e del personale di soccorso, carabinieri e polizia locale hanno chiuso al traffico quel tratto di strada. L’entità dei danni è ancora da quantificare con precisione, così come sono da chiarire le cause di quanto è accaduto, una delle ipotesi è che all’origine di tutto, come spesso in simili circostanze, ci sia stato un surriscaldamento della canna fumaria, ma al riguardo sono in corso gli approfondimenti da parte dei pompieri.

