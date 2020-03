UBOLDO – Nei giorni di blocco dell’Italia è con un post sui social che il sindaco Luigi Clerici invita a riflettere sulle opportunità di questo periodo:

“Giorno 4 – ore 10:37

SOLIDARIETA’ DI VICINATO

Cari uboldesi,

questi giorni difficili in cui ci viene chiesto di limitare al massimo gli spostamenti per contrastare il diffondersi del virus, potrebbero essere l’occasione per riscoprire alcune dinamiche sociali ed attenzioni che la frenesia del quotidiano spesso riesce a mettere in secondo piano. Parlo di quegli sguardi che possiamo rivolgere a noi stessi e ai nostri cari, ma anche alle persone che conosciamo e potrebbero avere bisogno, anche solo di una telefonata contro la solitudine.

Se conoscete persone che vivono sole, non necessariamente anziane, fatele una telefonata, assicurativi che tutto sia a posto. E’ un piccolo, piccolissimo gesto, ma importante. Se impareremo a stare ancora più uniti nella distanza, sono certo che riusciremo presto a vincere questa battaglia.”

13032020