Coronavirus, altoparlanti invitano la gente a stare in casa a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un messaggio vocale – diffuso con l’altoparlante – per invitare i cittadini a non muoversi da casa. In servizio con i volontari del Gst, anche il sindaco Roberto Crippa fa il punto con un videomessaggio rivolto a tutti i concittadini: “Stiamo mandando un messaggio sonoro per tutti, in modo che sia chiara la situazione. Dopo il lavoro in ufficio in Municipio per vagliare le ordinanze e le disposizioni che vanno attuate anche sul territorio, sono con i volontari del Gst sul territorio: l’impressione è che la maggior parte delle persone stiano rispettando le disposizioni e le regole che valgono per tutti”.

Prosegue Crippa: “Ribadisco, usate la massima attenzione e rispettare le regole perchè le sanzioni sono pesanti per chi si trova in giro senza una valida giustificazione. La nostra attività ormai è nell’arco delle intere ventiquattro ore, per informazioni c’è un apposito numero reperibile sulla pagina social e sul sito dell’Amministrazione comunale”.

14032020