MILANO – “Anche oggi i numeri evidenziano una crescita della diffusione del contagio, crescita costante con un leggero incremento anche se i dati giorno per giorno non possono essere valutati. Oggi abbiamo 11685 positivi, 1865 più di ieri. Siamo arrivati a 4998 persone ospedalizzate, 463 in più da ieri. Le persone in terapia intensiva sono 732 con 85 di incremento, 966 i decessi con un incremento di 76″. Questi i dati forniti nel pomeriggio di sabato dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che ha incontrato la stampa all’auditorium “Testori” in piazza “Città di Lombardia” a Milano.

“Siamo di fronte a un numero sempre significativo, questo comporta un continuo afflusso di persone che hanno bisogno di cure ospedaliere e di persone dimesse” ha ricordato Gallera annunciando anche l’arrivo di medici dall’estero, come da Cina e Venezuela. “Stiamo reagendo con grande efficienza e ogni giorno creiamo nuovi posti in terapia intensiva” ha concluso l’assessore.

(foto: una immagine della conferenza stampa del sabato pomeriggio a Milano)

14032020