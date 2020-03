GERENZANO – L’Amministrazione comunale di Gerenzano si è attivata per ottenere informazioni dalle autorità sanitarie riguardo ad una eventuale pulizia straordinaria delle strade, tramite i mezzi di Econord, che si occupa della nettezza urbana.

Il Comune di Gerenzano specifica che “in una nota di Ats Insubria, l’azienda sanitaria. inviataci in mattinata, ci comunicano che ad oggi non esiste alcuna indicazione igienico-sanitaria circa la disinfezione delle strade. Tuttavia ci siamo attivati con la società Econord, servizio di pulizia strade, al fine di poter intervenire, qualora ce ne fosse la necessità, per la pulizia delle strade con aggiunta di disinfettante. La società Econord ha già individuato il tipo di prodotto da utilizzare e richiesto parere ed autorizzazione all’utilizzo all’Ats. Nei prossimi giorni, qualora Ats dovesse autorizzare l’intervento, valuteremo il caso e daremo le opportune indicazioni”.

(foto: i mezzi di Econord sono pronti per compiere, se fosse richiesto una pulizia straordinaria della rete stradale)

