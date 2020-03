LOMAZZO – Controlli sul traffico anche a Lomazzo la polizia locale è stata incaricata di verificare il rispetto dell’ordinanza che consente di spostarsi solo per motivi di lavoro o estrema necessità.

In un comunicato, l’Amministrazione civica fa presente che “in queste ore sono state comminate diverse sanzioni e denunce. Non basta compilare un’autocertificazione per spostarsi dove si vuole. Bisogna restare a casa! Fanno eccezione solo strette esigenze di lavoro, motivi di rigorosa necessità (approvvigionamento alimentare e accudimento persone non autosufficienti), motivi di salute. Al momento del controllo le forze dell’ordine provvedono a farvi dichiarare e firmare i motivi dello spostamento. Fatto questo la pattuglia verifica, come chiamando in azienda, chiamando il vostro medico ed altro in base a quello che dichiarate. Se scoprono che quello che avete dichiarato non è vero, ricevete due denunce: una per la violazione dell’ordinanza di salute pubblica Coronavirus e l’altra per dichiarazioni mendaci”.

Proseguono dal Comune. “Siamo costretti a fare queste precisazioni perché ancora molti pensano che non vi siano i controlli o che basti l’autocertificazione. Non è così. La spesa facciamola se possibile nel proprio comune. Fare la spesa, non fare shopping! Una persona per famiglia. Se siete in 3 in auto e state andando a fare la spesa, scattano i motivi per la denuncia. Il massimo numero ragionevole di persone in macchina è due, il guidatore e un passeggero. Meglio se sul sedile posteriore. Seguiamo le indicazioni e non facciamo i super eroi: nessuno di noi è immune al virus!”

