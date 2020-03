SARONNO – “Dopo il video del nostro amministratore delegato Alfredo De Martis ecco la prima consegna di una vettura ad uso gratuito ad un rappresentante del corpo infermieristico che userà la Renault Captur per recarsi a lavorare al reparto di rianimazione dell’ospedale di Busto Arsizio. Grazie @stipt_ssn per ciò che fa. Felici e orgogliosi di poterla aiutare!” Così i responsabili del Centro Car Cazzaro di via Varese a Saronno, che oggi hanno deciso di mettere a disposizione le loro auto di cortesia al personale medico e infermieristico, anche alla luce della riduzione del trasporto pubblico, che può causare delle difficoltà per chi non dispone di un mezzo proprio e deve raggiungere il luogo di lavoro.

La disponibilità del Centro Car Cazzaro era stata nelle scorse ore rilanciata anche da ilSaronno. “Crediamo che in questo momento particolare chiunque debba dare, per quanto possibile, il proprio contributo. Andrà tutto bene, a presto” aveva detto De Martis.

(foto: la consegna della prima auto di cortesia)

14032020