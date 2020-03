SARONNO – La via crucis con preghiera alla Vergine in Santuario venerdì sera è stata il momento che ha idealmente riunito i fedeli saronnesi in questi giorni difficili dell’emergenza coronavirus: l’ha fatta da solo il prevosto, compiendo qualche passo in viale Santuario e poi una chiesa a porte chiuse ma collegato in diretta via Radiorizzonti e ilSaronno (con Facebook) con tutti i saronnesi.

E’ stato l’epilogo di una giornata che ha visto il numero delle persone contagiate a Saronno ancora salire ed arrivare a 13, mentre a Caronno si è arrivati a 20 e ci sono anche tre morti.

Nel pomeriggio la notizia della bella iniziativa del Centro Car Cazzaro: ha sospeso l’attività ed ha messo a disposizione le sue auto di cortesia a medici e infermieri per raggiungere i luoghi di lavoro.

Sono poi proseguite le denunce, da parte dei carabinieri, a chi non ha rispetto l’ordine di stare in casa, a finire nei guai tre ragazzi trovati in una piazza cittadina, uno aveva anche un poco di droga.

stessa sorte per un iraniano a zonzo per Saronno.

Il tutto in una Saronno spettrale.

A Solaro, operai Electrolux in sciopero per la mancata chiusura.

