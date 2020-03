Coronavirus, l’appello ai medici: Fontana ringrazia don Stevanazzi di Gallarate

MILANO – “Un sacerdote di Gallarate raccoglie la nostra chiamata e torna in corsia per curare i malati. Don Fabio Stevanazzi infatti, oltre ad essere un prete, è anche un medico: una delle tante belle storie di solidarietà lombarda che possiamo orgogliosamente raccontare durante questa emergenza”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la foto del religioso, per ringrazialo pubblicamente.

L’altro ieri, come ricordato dall’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, erano già 650 i medici e gli infermieri che avevano rispondendo alla richiesta dell’ente regionale per l’inserimento di nuovo personale nella sanità lombarda. Ieri i primi 100 sono entrati in servizio.

“Tutto il sistema sanitario lombardo – conclude Gallera – sta reagendo in modo straordinario e coordinato. Questo non è il momento delle polemiche ma dell’azione, decisa e tempestiva. Soprattutto è necessario evitare di contagiare per essere contagiati”.

(foto: don Fabio Stevanazzi di Gallarate, si è messo a disposizione della sanità lombarda)

14032020