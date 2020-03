SARONNO / TRADATE – Anche la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) scende in campo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Il sodalizio raccoglierà fondi con cui finanziare la donazione di strumenti medici per gli ospedali della zona.

Di seguito il comunicato:

“In questo momento, in cui il nostro paese sta attraversando un momento drammatico, molti di noi sicuramente si staranno chiedendo “come posso essere d’aiuto?”

Ebbene ciascuno può contribuire a rallentare il contagio facendo proprie le norme ministeriali e regionali: rispettiamole!

Ma serve anche altro, come sostenere gli ospedali che devono far fronte ad una vera e propria emergenza, per esempio aiutandoli ad assumere varie attrezzature di cui c’è molto bisogno.

La LILT – Associazione Varesina – organizza una raccolta di fondi per l’acquisto di strumenti (saturimetri e pompe per infusione) che verranno donati agli ospedali del nostro territorio.

Ogni contributo è prezioso ed anche una somma che può sembrare piccola rappresenta un notevole sostegno. Chi volesse aiutarci può farlo attraverso un bonifico intestato a LILT Associazione Varesina con questo codice Iban: IT37H40306909606100000007939 Causale: donazione per emergenza coronavirus.

Grazie di cuore a tutti coloro che sosterranno questa iniziativa.

Un grazie particolare a tutti i medici, gli infermieri, a tutto il personale sanitario che, al limite delle loro forze, mettono ogni giorno a rischio le loro vite per salvare le nostre.

Il Presidente

Ivanoe Pellerin

(foto archivio)

14032020