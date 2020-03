Coronavirus, nuovo decesso a Caronno. Raggiunta quota 4

CARONNO PERTUSELLA – Il sindaco Marco Giudici conferma il quarto morto a Caronno Pertusella da Coronavirus. In città si è registrare un vero e proprio focolaio come l’ha definito proprio il primo cittadino.

Il primo caso è stato quello del parroco don Franco Santambrogio ma i contagi non sono stati limitati alla sua cerchia. Si sono ben presto registrati casi estranei al contatto con il religioso e al momento si contano 20 contagiati e una settantina di persone in quarantena volontaria.

Il sindaco Giudici ha preso da subito le misure possibili, servizio di spesa a domicilio per persone in difficoltà e la chiusura dei parchi, accompagnandole con un accorato appello di stare a casa.

Stanotte i carabinieri hanno denunciato 6 ventenni che si sono ritrovati per una chiacchierata nel parcheggio di un supermercato. Il gruppo è stato colto in flagrante mentre parlava senza nemmeno rispettare le distanze di sicurezza. Per loro una denuncia a piede libero.

