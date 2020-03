Coronavirus, primo caso a Lomazzo. Lo annuncia il sindaco Rusconi

LOMAZZO – Primo caso di coronavirus anche a Lomazzo, lo ha comunicato nel tardo pomeriggio di sabato, appena ne ha ricevuta notizia da Ats Insubria, il sindaco Giovanni Rusconi.

In data odierna Ats Insubria mi ha comunicato la positività al tampone del Coronavirus di un paziente residente a Lomazzo. Il personale sanitario dell’Ats ha attivato prontamente il protocollo previsto in caso di contagio, sia per il paziente, sia per la famiglia, sia anche per le frequentazioni avute dal paziente. Nei giorni passati diversi casi sono stati registrati nei paesi vicini ed era purtroppo prevedibile che il contagio potesse raggiungere anche la nostra comunità. Non dobbiamo perdere la calma, ma dobbiamo mettere in atto tutte le precauzioni indicate con ancora maggiore scrupolosità e attenzione.

Al momento non esistono cure contro il coronavirus, le uniche misure sono l’isolamento e la prevenzione. Per questo vi chiedo con forza: evitiamo tutti gli spostamenti non necessari e comunque rimaniamo lontani da altre persone; soprattutto, “rimaniamo a casa”. Conto sulla tua massima collaborazione per il tuo bene, per il bene della tua famiglia e di tutta la nostra comunità.

Il sindaco

Giovanni Rusconi

