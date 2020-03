SARONNO – “A causa delle richieste eccezionali, i tempi di attesa per la ricezione della spesa online potrebbero essere più lunghi del solito”. Lo fa sapere la catena di supermercati Esselunga, che annuncia: “Stiamo lavorando per aumentare la disponibilità di consegna e offrire anche in questo delicato momento un servizio sempre migliore. In conformità con le recenti indicazioni ministeriali, al fine di tutelare sia la clientela che i nostri autisti, la consegna della spesa avverrà esclusivamente al piano davanti alla porta di casa e il pagamento sarà solo online”.

“Fino al 12 aprile, consegneremo la spesa gratuitamente ai clienti con più di 65 anni nelle zone servite. Questa iniziativa è valida anche per le spese effettuate nei negozi dove è presente il servizio di consegna a domicilio” precisano da Esselunga. Che in zona opera, tra l’altro, con i supermercati di Saronno, Solaro e Venegono Inferiore, che restano tutti aperti.

(foto: un mezzo delle consegne a domicilio dei supermercati Esselunga)

14032020