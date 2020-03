View this post on Instagram

TANTI AUGURI ASD FBC Saronno 1910 Non è sicuramente questo il migliore dei modi in cui avremmo voluto festeggiare il NOSTRO Fbc, ma la situazione è critica e dobbiamo rimandare la festa vera e propria a un momento futuro che sicuramente ci sarà! Nei hai passate tante in questi 110 anni, hai visto guerre mondiali pandemie ed epidemie sei caduto e sei risorto, ma ci sei sempre stato nei cuori dei tuoi tifosi, nella testa dei tuoi avversari, nel sogno di molti bambini che sono cresciuti con te, che hanno giocato per te, che hanno pianto per te, che hanno gioito per te. Oggi dopo 110 anni sei e rimani un simbolo per molti un amore per tanti un sogno per alcuni. PER NOI ERI SEI E PER SEMPRE SARAI IL NOSTRO FBC! TANTI AUGURI DI CUORE DA TUTTI I CUORI BIANCOCELESTI! #FBCSARONNO1910 #TOGETHERFORNEXT110YEARS #FBC1910 #NOISIAMOLFBC #BUONCOMPLEANNO